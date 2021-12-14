Бенедикт Камбербетч у костюмі, а його дружина Софі – у білій сукні: пара на світському заході в Лос-Анджелесі

Бенедикт Камбербетч у костюмі, а його дружина Софі – у білій сукні: пара на світському заході в Лос-Анджелесі

На прем'єрний показ "Людини-павука" в Лос-Анджелесі приїхали актор Бенедикт Камбербетч із дружиною Софі Гантер.

45-річний Камбербетч повертається в ролі доктора Стівена Стренджа у фільмі "Людина-павук: Немає шляху додому", який 17 грудня з'явиться у кінотеатрах. На прем'єрний показ у Лос-Анджелесі Бенедикт приїхав у класичному чорному костюмі з білою сорочкою, чорною краваткою та був в окулярах. Супроводжувала його дружина – театральна режисерка Софі Гантер.

Софі Гантер та Бенедикт Камбербетч / Getty Images

43-річна Софі зупинила свій вибір на елегантній білій сукні без бретельок, яка кріпиться до срібного колья. Вона одягла кілька срібних сережок і зробила вечірню зачіску та макіяж.

Зазначимо, пара одружилася в лютому 2015 року, у них троє синів: Крістофер, 6 років, Гел, 4 роки, та Фінн, 2 роки. Примітно, але майже всі три вагітності Софі минули непомітно для преси, що вкотре підтверджує той факт, що якщо люди хочуть приватності, вони її отримують.

Також на прем'єрному показі були присутні актори, які зіграли головні ролі — Зендея та Том Голланд.

Зендея та Том Голланд / Associated Press

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