Бенедикт Камбербетч в костюмі, а його дружина Софі — в яскравій сукні: зіркова пара на червоній доріжці

Бенедикт Камбербетч в костюмі, а його дружина Софі — в яскравій сукні: зіркова пара на червоній доріжці

Бенедикт Камбербетч з дружиною Софі Гантер прибули на Лондонський кінофестиваль BFI 2021, де був представлений фільм "Влада пса", в якому зіграв 45-річний актор.

Це американський фільм режисерки Джейн Кемпіон, заснований на однойменному романі 1967 року американського письменника Томаса Севіджа. У головних ролях грають Бенедикт Камбербетч, Кірстен Данст і Джессі Племонс. 1 грудня 2021 роки фільм вийде на Netflix. Стрічка розповідає про двох братів Філа і Джорджа Бербенків, які володіють найбільшим ранчо в Монтані. Коли Джордж таємно одружується з вдовою на ім'я Роуз, Філ почувається зрадженим і вирішує цей шлюб зруйнувати.

Кірстен Данст / Associated Press

Бенедикт вийшов на доріжку в компанії своєї чарівної дружини Софі. Він був в строгому чорному костюмі, білій сорочці та чорній краватці, а взутий в чорні шкіряні туфлі.

Бенедикт Камбербетч і Софі Гантер / Associated Press

43-річна Софі Гантер сяяла в жовтій шовковій сукні з художнім принтом спереду. Вбрання від бренду Roksanda з колекції осінь 2021 було мішкуватої форми і приховувало фігуру Софі.

Софі Гантер / Associated Press

До сукні Гантер підібрала сережки-підвіски чорного кольору і великий чорний перстень, зібрала волосся в зачіску і зробила вечірній макіяж.

Софі Гантер / Associated Press

Днем раніше, нагадаємо, Бенедикт Кампербетч і Клер Фой представили спільний фільм "Котячі світи Луїса Уейна" в Лондоні, в якому 45-річний Камбербетч зіграв відомого художника Луїса Уейна, а Клер Фой — його кохану Емілі. Байопік "Котячі світи Луїса Уейна" з'явиться в українських кінотеатрах від 11 листопада.

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