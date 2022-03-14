Бенедикт Камбербетч заявив, що готовий прийняти біженців із України у своєму будинку

Вчора у Лондоні відбулася церемонія вручення нагород EE British Academy Film Awards 2022.

Знаменитості зібралися у Королівському Альберт-Холі. Серед присутніх були актор Бенедикт Камбербетч із дружиною Софі Гантер. Актор вийшов на доріжку в оксамитовому піджаку, білій сорочці та чорних штанах. До піджака його було пришпилено значок у кольорах українського прапора.

Бенедикт Камбербетч із дружиною Софі Гантер / Getty Images

Перед церемонією Бенедикт заявив у коментарі телеканалу Sky News, що сподівається стати учасником урядової програми Великої Британії з прийому біженців із України.

"Це справді шокуючий час — бути європейцем за дві з половиною години польоту від України, і це те, що нависло над нами", — сказав Камбербетч Sky News.

Бенедикт Камбербетч із дружиною Софі Гантер / Getty Images

"Нам усім потрібно робити більше, ніж просто носити значок, — заявив актор. — Кожен має зробити все, що в його силах. Рекордна кількість людей запропонувала поселити біженців у своїх будинках, і я сподіваюся приєднатися до їхніх лав", — заявив Бенедикт, – пише Reuters.

Нова програма "Homes for Ukraine" дозволить представникам громадськості, благодійних організацій, бізнесу та громадських груп пропонувати житло біженцям, які прибувають до Великої Британії, навіть якщо у них немає сімейних зв'язків.

Раніше Камбербетч відвідав 37-й щорічний Міжнародний кінофестиваль у Санта-Барбарі. Під час вручення нагороди Cinema Vanguard Бенедикт підійшов до шанувальників, які прийшли на захід із прапором України. Актор взяв прапор до рук і розгорнув його, демонструючи в такий спосіб свою позицію підтримки нашій країні.

На церемонії BAFTA підтримку Україні продемонстрували британський актор Стівен Грем, акторка Джесіка Пламмер та акторка Міллі Макінтош. Усі вони одягли стрічки у кольорах українського прапора.

Міллі Макінтош / Getty Images

Стівен Грем / Getty Images

Джессіка Пламмер / Getty Images

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