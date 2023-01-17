Бере приклад із колеги: Ешлі Робертс блиснула сосками у яскравому луку

Ведуча Ешлі Роберт бере приклад зі своєї колеги Аманди Голден і вибрала яскравий лук для виходу на роботу.

Зірку заскочили дорогою з Global Studios, де вона працює ведучою Heart FM Breakfast Show. 41-річна Ешлі була одягнена в повністю рожевий лук: кроптоп із кільцями від Reiss під яким були видні соски та штани від цього ж бренду з високою талією. Доповнило образ рожеве вовняне пальто і туфлі в тон, а також улюблена сумка Робертс від Balenciaga.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Зірка зробила укладання та макіяж, а також одягла чорні сонцезахисні окуляри, які рятували скоріше від спалахів фотокамер, ніж від сонця, якого цього дня в Лондоні й не було.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, саме колега Ешлі — Аманда Голден частенько одягає вбрання без спідньої білизни і не соромиться вийти на публіку в пікантних луках. Демонструвала вона нещодавно і образ кольору фуксії.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

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