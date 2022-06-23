Бере приклад із сестри: Кортні Кардашян сфотографували у стильному total black look

Найстарша із сестер Кардашян, 43-річна Кортні, потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі, коли вона виходила з магазину Boohoo.

Після знайомства зі своїм чоловіком, рокером Тревісом Баркером, Кортні кардинально змінила імідж — відрізала своє довге волосся і частіше почала носити чорне, відмовившись від гламурних блискіток і високих підборів. Зірка реалітішоу найчастіше з'являється у брутальних берцях, шкірі та косухах.

Учора, наприклад, знаменитість сфотографували у схожому образі, як у її сестри Кім, оскільки Кортні обрала total black look, у якому поєднала широкі штани із зав'язками, топ без бретельок, в'язане болеро та маленьку сумку з короткими ручками. Шию вона прикрасила кылькома масивними хрестами на ланцюжку, а на очі одягла сонцезахисні окуляри.

Кортні Кардашян / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Кортні дуже хоче завести з Тревісом спільну дитину. У спробах завагітніти пара вдалася до процедури ЕКО і через це Кортні набрала трохи ваги. Але в результаті у знаменитості надто рано настала менопауза і чи зможе вона знову зачати дитину наразі невідомо.

Читайте також: