Бере приклад зі свекрухи: Нікола Пельтц одягла невідповідне взуття для прогулянки пустелею

Мабуть, для такого виду відпочинку більше підійшли б кросівки, але дівчата вирішили інакше.

Попри те, що з більшістю знаменитостей працюють стилісти, іноді все ж таки вибір ними вбрань та аксесуарів трохи дивують. Цього разу питання викликала Нікола Пельтц – дочка американського промисловця та мільярдера Нельсона Пельтца, а також дружина Брукліна Бекхема.

У грудні пара вирушила до Об'єднаних Арабських Еміратів у романтичну відпустку. Під час своєї подорожі подружжя відвідало сафарі пісками Абу-Дабі і покаталося на верблюді.

Нікола одягла сині джинси, чорне боді з довгими рукавами, а також взула досить дивне взуття — чорні черевики на дуже високих підборах та платформах.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / Фото: Getty Images

Не можна сказати, що це відповідне взуття для подорожі чи тим паче прогулянки пустелею.

Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

Цей образ Пельтц дуже нагадав вбрання її знаменитої свекрухи — Вікторії Бекхем. На початку двохтисячних співачка та модельєрка з'являлася на публіці лише на підборах. Носила таке взуття вона теж часто в не найкращих випадках.

Вікторія Бекхем на стадіоні на величезних підборах. Зірку не бентежило, що її взуття може застрягти у газоні.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Вікторія Бекхем в аеропорту. Зірка завжди літала на шпильках та обов'язково з брендовою сумкою в руці.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Вікторія Бекхем на прогулянку з дітьми. На цьому фото зірка на величезних підборах та платформах приїхала з дочкою Гарпер на шопінг до магазину Prada у Нью-Йорку.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

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