Бере приклад зі свекрухи: Нікола Пельтц одягла невідповідне взуття для прогулянки пустелею

Мабуть, для такого виду відпочинку більше підійшли б кросівки, але дівчата вирішили інакше.
Попри те, що з більшістю знаменитостей працюють стилісти, іноді все ж таки вибір ними вбрань та аксесуарів трохи дивують. Цього разу питання викликала Нікола Пельтц – дочка американського промисловця та мільярдера Нельсона Пельтца, а також дружина Брукліна Бекхема.
У грудні пара вирушила до Об'єднаних Арабських Еміратів у романтичну відпустку. Під час своєї подорожі подружжя відвідало сафарі пісками Абу-Дабі і покаталося на верблюді.
Нікола одягла сині джинси, чорне боді з довгими рукавами, а також взула досить дивне взуття — чорні черевики на дуже високих підборах та платформах.
Не можна сказати, що це відповідне взуття для подорожі чи тим паче прогулянки пустелею.
Цей образ Пельтц дуже нагадав вбрання її знаменитої свекрухи — Вікторії Бекхем. На початку двохтисячних співачка та модельєрка з'являлася на публіці лише на підборах. Носила таке взуття вона теж часто в не найкращих випадках.
Вікторія Бекхем на стадіоні на величезних підборах. Зірку не бентежило, що її взуття може застрягти у газоні.
Вікторія Бекхем в аеропорту. Зірка завжди літала на шпильках та обов'язково з брендовою сумкою в руці.
Вікторія Бекхем на прогулянку з дітьми. На цьому фото зірка на величезних підборах та платформах приїхала з дочкою Гарпер на шопінг до магазину Prada у Нью-Йорку.
Читайте також:
- Девід був не першим: стало відомо, з ким була заручена Вікторія Адамс до зустрічі з Бекхемом
- Були неймовірно щасливі: Девід та Вікторія Бекхем на вечірці перед своїм весіллям
- Девід та Вікторія Бекхем: цікаві факти про весілля найзнаменитішої пари
- Витвір мистецтва: як створювалася весільна сукня Вікторії Бекхем за 100 тисяч доларів