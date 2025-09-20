Бере приклад з Ріанни: вагітна Карді Бі в абсолютно прозорому вбранні з'явилася в Нью-Йорку

Карді Бі / © Getty Images

Американська реперка Карбі Бі вагітна зараз своєю четвертою дитиною. Батько майбутньої дитини — її коханий, гравець в американський футбол Стефан Діггз, з яким вона майже рік перебуває у стосунках.

Нині зірка вже не приховує, що скоро в її сім’ї очікується поповнення, і демонструє живіт в ефектних вбраннях. Карді Бі сфотографували папараці, коли вона прямувала до фешенебельного ресторану Highlight Room одягнена в чорний прозорий комбінезон. Її вбрання було мереживним, повністю прозорим та оздобленим білими намистинами на грудях і стегнах. Також співачка одягнула перуку з білим волоссям і зробила яскравий макіяж.

Карді Бі / © Getty Images

Цей образ Карді Бі дуже нагадав те, як співачка Ріанна одягалася, коли була вагітною. Вона любила оголювати живіт, а також напівпрозоре вбрання.

Ріанна під час вагітності / © Getty Images

Ріанна під час вагітності / © Associated Press

Нагадаємо, що нещодавно Карбі Бі була в центрі уваги через судовий процес. Вона відвідувала засідання в розкішному вбранні, щоб дати свідчення у цивільній справі за участю охоронниці, яку вона образила.

Жінка на ім’я Емані Елліс подала до суду на Карді Бі через те, що реперка, за її словами, плювала на неї, використала расистські образи та подряпала обличчя нігтями 2018 року. Сталося це все в лікарні, коли Карді Бі була вагітна своєю першою дитиною. Емані Елліс працювала в закладі в охороні та вирішила зазнімкувати зірку того моменту на камеру, що вагітній жінці не сподобалося, й вона не добирала слів. Однак у суді Карді Бі стверджувала, що між нею та Елліс лише сталася словесна перепалка. Вона заперечила фізичну сутичку, посилаючись на те, що вона не могла знайти слів.

У результаті слухань присяжні винесли одноголосне рішення — не вимагати від реперки відшкодування збитків за позовом на суму 24 мільйони доларів, поданим колишньою охоронницею Емані Елліс.