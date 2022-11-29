Берізки, сніг, мереживо та згадка тундри: Dior оскандалились через натяки на Росію у новій рекламі

Для нас війна – це горе та руйнування, а для французького Модного дому – спосіб хайпанути та потрапити в інфопростір.

Після того, як європейський парламент більшістю голосів ухвалив резолюцію про визнання Росії державою – спонсором тероризму, французький Модний дім Dior випустив дуже дивну рекламну кампанію, явно натхненну чи то Росією, чи то російською культурою. В описі фото Дім тільки натякнув, що на фото зображена тундра.

"Вирушайте разом із Dior у тундру у ці святкові дні та відкрийте для себе пронизливі силуети з колекції Dior Cruise 2023 від Марії Грації К'юрі. Білі мереживні сукні та культові моделі, такі як жакет Bar, поєднуються із спокусливими аксесуарами, такими як сумка Dior Book Tote та сережки Dior Tribales, які складають мрійливу колекцію речей", – йдеться у підписі.

На знімках та в проморолику зафіксовані дівчата-моделі на тлі берізок та снігу. Вони одягнені в мереживні сукні, чоботи, а в руках тримають хустки.

Фото: Instagram Dior

Фото: Instagram Dior

Фото: Instagram Dior

Фото: Instagram Dior

Після публікації фотографій росіяни просто засипали соцмережі Dior похвалою і подякою за натяк на Росію і російський стиль.

Проте для такого шановного та знаменитого бренду спроба хайпанути на людському горі просто жахлива, оскільки країна-агресорка продовжує здійснювати теракти на території України постійними обстрілами інфраструктури, внаслідок якої загинули щонайменше 440 дітей, ще 849 отримали поранення. Але така поведінка марки і недивна, адже ще сам засновник бренду Крістіан Діор протягом усієї окупації Франції нацистами під час Другої світової продовжував обслуговувати їхніх дружин та коханок.

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