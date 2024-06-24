Без Бена, але з усмішкою на обличчі: Дженніфер Лопес відвідала Тиждень високої моди у Парижі

Традиційно в Парижі стартував Тиждень високої моди, де бренди люкс-класу представлять свої розкішні колекції на сезон осінь-зима 2024-2025. У перший день заходу відбувся показ Модного дому Dior, який відвідала американська суперзірка Дженніфер Лопес.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Артистка, як повідомляло видання People, провела кілька днів ніжачись на пляжі в Італії. У відпустку вона вирушила без чоловіка Бена Аффлека.

Ймовірно, після того, як її засмага стала ідеального бронзового відтінку, Лопес прилетіла до Франції, де вже в понеділок, 24 червня, сяяла серед гостей показу Марії Грації К'юрі.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Лопес одягла сукню відтінку капучино з колекції весна-літо 2024, яка була створена у вінтажній стилістиці. Помітно, що дизайн натхненний старими роботами Крістіана Діора. Сукня була прикрашена складками на спідниці, поясом із пряжкою на талії та ґудзиками збоку.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Носила її Дженніфер у поєднанні з високими чорними рукавичками, сатиновими туфлями та культовою сумкою Lady Dior, яка присвячена принцесі Діані. Макіяж у зірки був яскравим, у коричневій гамі. Волосся їй уклали у високу зачіску з кількома романтичними пасмами, що звисали на лоба. Вуха знаменитості прикрашали сережки у вигляді квітів.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Які ще покази відвідає зірка поки що загадка, але очікується, що їх буде декілька. Минулого сезону, коли на Тижні високої моди демонстрували колекції весна-літо, Лопес відвідала також показ Elie Saab і шоу Schiaparelli, на якому сяяла в накидці зі справжніх пелюстків троянд.

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