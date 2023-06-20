Без білизни: 50-річна акторка сяяла на кінофестивалі у провокаційному аутфіті

Зіркові красуні знають, як привернути до себе увагу на заході.

Американська акторка і ексмодель Габріель Юніон відвідала American Black Film Festival, який відбувся у New World Center у Маямі-Біч, Флорида.

Для своєї появи зірка обрала провокаційний образ. На ній була сукня від бренду Burc Akyol, яка складалася із чорного боді з високою горловиною і білими вставками, а також прозорої довгої спідниці. Під вбранням на Габріель була відсутня білизна.

Габріель Юніон / Фото: Getty Images

Сукню Юніон доповнила чорними босоніжками на шпильках. Волосся вона зібрала у високий хвіст, зробила макіяж із акцентом на очах, у вухах у неї були довгі сережки з камінням, а на руках – каблучки.

Нагадаємо, акторка Фібі Прайс вийшла на прогулянку у прозорому костюмі з рожевими вставками і без трусів.

Читайте також: