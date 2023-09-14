Без білизни: американська реперка з'явилася на заході у відвертому луку і похизувалася пишним бюстом

Зіркові красуні не люблять одягати спідню білизну на світські івенти і тусовки.
Учасниця американського хіп-хоп-дуету з Майамі City Girls – реперка JT – відвідала церемонію вручення премії MTV Video Music Awards у штаті Нью-Джерсі.
Для такої події дівчина обрала відверте вбрання, у якому влаштувала імпровізовану фотосесію.
На ній була біла сукня від бренду Mirror Palais на шнурівках, які пікантно відкривали частини її тіла. На JT не було білизни і це мало спокусливий вигляд.
Головний акцент у її аутфіті було на пишному сексуальному бюсті.
Реперка взула білі босоніжки на екстермально високій платформі і підборах. Вона зробила ідеально рівне укладання і вечірній макіяж із акцентом на пишних віях. Шию артистка прикрасила ланцюжком із великим хрестиком. Довгий манікюр молочного відтінку завершив лук зірки.
Нагадаємо, провокаційний образ на премії продемонструвала також американська реперка Doechii. Вона з'явилася у прозорій асиметричній сукні від Dsquared2, розшитій камінням і стразами, і без бюстгальтера.
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