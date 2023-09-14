Без білизни: американська реперка з'явилася на заході у відвертому луку і похизувалася пишним бюстом

Зіркові красуні не люблять одягати спідню білизну на світські івенти і тусовки.

Учасниця американського хіп-хоп-дуету з Майамі City Girls – реперка JT – відвідала церемонію вручення премії MTV Video Music Awards у штаті Нью-Джерсі.

Для такої події дівчина обрала відверте вбрання, у якому влаштувала імпровізовану фотосесію.

JT/Instagram

На ній була біла сукня від бренду Mirror Palais на шнурівках, які пікантно відкривали частини її тіла. На JT не було білизни і це мало спокусливий вигляд.

JT/Instagram

Головний акцент у її аутфіті було на пишному сексуальному бюсті.

JT/Instagram

Реперка взула білі босоніжки на екстермально високій платформі і підборах. Вона зробила ідеально рівне укладання і вечірній макіяж із акцентом на пишних віях. Шию артистка прикрасила ланцюжком із великим хрестиком. Довгий манікюр молочного відтінку завершив лук зірки.

JT/Instagram

Нагадаємо, провокаційний образ на премії продемонструвала також американська реперка Doechii. Вона з'явилася у прозорій асиметричній сукні від Dsquared2, розшитій камінням і стразами, і без бюстгальтера.

Читайте також: