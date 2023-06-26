Без білизни: американська телезірка у прозорій сукні блиснула пишним декольте і оголеним животом

27-річна знаменитість знає, як привернути до себе увагу на заході.

Американська телезірка Арі Флетчер з'явилася на премії BET Awards у Microsoft Theatre у Лос-Анджелесі у провокаційному аутфіті.

На Арі була чорна прозора сукня від бренду The Attico з пір'ям на подолі та імітацією боді, яке прикрило її інтимні місця. Зона декольте і живіт були відкриті і прикрашені металевим ланцюжком.

Арі Флетчер / Фото: Associated Press

На зірці була відсутня білизна, тож вона блиснула сексуальним бюстом, а також пірсингом у вигляді серця в пупку.

Арі Флетчер / Фото: Associated Press

Арі доповнила лук чорними босоніжками на високій платформі і підборах, довгими діамантовими сережками, браслетами і каблучками. Вона зібрала волосся у високий хвіст, випустивши спереду пасма, зробила насичений макіяж і завершила образ білим манікюром.

Арі Флетчер / Фото: Associated Press

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