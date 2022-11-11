Без білизни: Аня Тейлор-Джой засвітила на вулицях Лондона більше, ніж хотіла

26-річна акторка блиснула сосками в сукні, яка просвічувалася.

Аня Тейлор-Джой потрапила в об'єктиви папараці біля одного з готелів у Лондоні.

Акторка була одягнена в асиметричну чорну сукню з вирізом на спині, кінчик якої вона тримала рукою. Під вбранням була відсутня білизна. Від спалахів фотокамер тканина сукні просвічувалася, і Аня засвітила соски.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Вбрання Тейлор-Джой скомбінувала з чорними босоніжками на платформі і шпильках.

Волосся акторка розпустила і зробила макіяж смокі айс. Чорні манікюр і педикюр завершили лук Ані.

Раніше акторка в синій шкіряній спідниці засвітила шрам на коліні.

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