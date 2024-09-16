Без білизни: приваблива Арабелла Чі у "голій" сукні спокусливо позувала на камеру

Модель розбурхала уяву підписників пікантними знімками з Іспанії.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram гарячі світлини, зроблені під час відпочинку на Ібіці.
Красуня спокусливо позувала на драбині у морі. На ній була чорна сукня в сітку з оголеною спиною, під якою не було білизни. Арабелла мала дуже сексуальний вигляд.
Свій лук вона доповнила розпущеним волоссям, легким макіяжем, золотими сережками у вухах і золотими браслетами на зап'ясті.
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