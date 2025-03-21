Без білизни: бразильська акторка у "голій" сукні прийшла на вечірку

27-річна Белла Кампос для свого виходу обрала сміливе вбрання.
Бразильська акторка Белла Кампос викликала справжній фурор своїм відвертим образом на вечірці з нагоди прем'єри опери "Vale Tudo" у Ріо-де-Жанейро.
Дівчина з'явилася на івенті у "голій" сукні без рукавів із колекції прет-а-порте сезону весна-літо 2024 бренду Grace Ling, під якою на ній не було білизни. Інтимні місця Белли прикривали чорні вставки. У цьому вбранні Кампос мала дуже спокусливий вигляд.
Аутфіт красуня доповнила розкішними діамантовими прикрасами Bvlgari jewelry і чорними босоніжками. У неї була гладка зачіска, макіяж із пишними віями і молочний манікюр.
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