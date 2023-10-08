Без білизни: британська модель спокусливо похизувалася сексуальними формами

Арабелла Чі продовжує спокушати фоловерів відвертим контентом.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – розбурхала уяву підписників в Instagram, опублікувавши пікантне відео. Локацією для знімань обрали басейн.
Арабелла позувала у відвертій білій сукні з оголеною спиною і американською проймою, яка складалася із ниток. Під вбранням не було білизни. Модель спокусливо вигнулась і продемонструвала сексуальні форми. Вийшло дуже гаряче.
Нагадаємо, раніше Арабелла Чі показала фігуру у мініатюрному чорному бікіні.
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