Без білизни: британська модель спокусливо похизувалася сексуальними формами

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – розбурхала уяву підписників в Instagram, опублікувавши пікантне відео. Локацією для знімань обрали басейн.

Арабелла позувала у відвертій білій сукні з оголеною спиною і американською проймою, яка складалася із ниток. Під вбранням не було білизни. Модель спокусливо вигнулась і продемонструвала сексуальні форми. Вийшло дуже гаряче.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі показала фігуру у мініатюрному чорному бікіні.

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