Без білизни: Демі Роуз з пишними формами спокушає фоловерів

Британська "Кім Кардашян" продемонструвала новий сексуальний аутфіт.

Демі Роуз знову потішила шанувальників в Instagram відвертими знімками.

Красуня позувала в ліжку. Вона була у червоному довгому прозорому халаті з пір'ям, під яким була відсутня спідня білизна. Тому Демі сяяла на камеру своїми пишними грудьми і великою п'ятою точкою, якими вона дуже пишається.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

До вбрання Роуз взула червоні босоніжки на шпильках. Вона зробила зачіску з локонами, макіяж зі стрілками та помадою кольору запорошеної троянди. Червоний педикюр завершив лук британської "Кім Кардашян".

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, на День Валентина Демі влаштувала собі фотосет біля басейну у вигляді серця. Вона спокусливо позувала в червоному корсеті, який ідеально підкреслив її пишне декольте і тонку талію.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

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