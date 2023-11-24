Без білизни: Джордан Данн у спокусливому образі прийшла на вечірку

Британська модель у відвертій сукні продемонструвала струнку фігуру.
Джордан Данн відвідала вечірку британського Vogue 2023 Forces For Change, яка відбулася у Лондоні.
Там красуня постала у спокусливому аутфіті. На ній була чорна сукня максі від бренду Versace з американською проймою. По боках вбрання мало вирізи, скріплені на стегнах металевою фурнітурою у вигляді логотипу бренда. Під сукнею була відсутня білизна, що додавало її луку пікантності. Вона мала стрункий і ефектний вигляд.
Джордан взула атласні чорні туфлі на шпильках і доповнила лук різнокольоровим клатчем із бісером. Вона зробила високу зачіску, випустивши пасма спереду, і макіяж із пишними віями та чорними стрілками.
Нагадаємо, а екс"ангел" Victoria's Secret Леомі Андерсон прийшла на вечірку у кораловій мінісукню, яка підкреслила її стрункі ноги.
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