Без білизни: французька зірка соцмереж у прозорій сукні блиснула пишним бюстом на фешнпоказі

Зіркові красуні, щоб привернути до себе увагу, з'являються на публіці у сміливих вбраннях і без білизни.
Французька зірка соцмереж Lena Stituation відвідала показ бренду Isabel Marant, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.
Дівчина обрала для своєї появи відверту чорну прозору сукню, розшиту лелітками і бісером. Під вбранням на ній були лише чорні високі труси.
Лена виблискувала на камери пишними сексуальними грудьми, на яких були нюдові наклейки.
На плечі зірка соцмереж накинула сіре пальто. Взута вона була у чорні босоніжки на шпильках. Lena Stituation зібрала волосся в пучок, зробила легкий макіяж із чорними стрілками, вуха прикрасила сережками-кільцями і доповнила лук сонцезахисними окулярами.
Нагадаємо, американська модель у прозорій сукні і без бюстгальтера потрапила до об'єктивів папараці.
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