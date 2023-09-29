Без білизни: французька зірка соцмереж у прозорій сукні блиснула пишним бюстом на фешнпоказі

Зіркові красуні, щоб привернути до себе увагу, з'являються на публіці у сміливих вбраннях і без білизни.

Французька зірка соцмереж Lena Stituation відвідала показ бренду Isabel Marant, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Дівчина обрала для своєї появи відверту чорну прозору сукню, розшиту лелітками і бісером. Під вбранням на ній були лише чорні високі труси.

Lena Stituation / Фото: Associated Press

Лена виблискувала на камери пишними сексуальними грудьми, на яких були нюдові наклейки.

Lena Stituation / Фото: Associated Press

На плечі зірка соцмереж накинула сіре пальто. Взута вона була у чорні босоніжки на шпильках. Lena Stituation зібрала волосся в пучок, зробила легкий макіяж із чорними стрілками, вуха прикрасила сережками-кільцями і доповнила лук сонцезахисними окулярами.

Lena Stituation / Фото: Associated Press

Нагадаємо, американська модель у прозорій сукні і без бюстгальтера потрапила до об'єктивів папараці.

Читайте також: