Без білизни: Гайді Клум у відвертій сукні блиснула оголеним тілом

Без білизни: Гайді Клум у відвертій сукні блиснула оголеним тілом

48-річна супермодель похизувалася струнким тілом у яскравому провокаційному вбранні.

Гайді Клум поповнила свій гардероб ефектною новинкою – відвертою сукнею максі лимонного кольору від бренду Dundas. В Instagram модель опублікувала знімки та відео свого сексуального аутфіту.

Вбрання мало відвертий розріз зі шнурівкою на спині та стегні, які оголювали тіло Клум. Вона, звісно, була без спідньої білизни. Це мало дуже звабливий вигляд.

Гайді Клум / Instagram Гайді Клум

Супермодель із різних ракурсів продемонструвала струнку фігуру.

"Це моя улюблена сукня", — підписала світлини Гайді.

Образ красуня доповнила бронзовими босоніжками на шпильці. Волосся Клум розпустила і зробила ніжний макіяж.

Гайді Клум / Instagram Гайді Клум

Раніше грайлива Гайді кокетливо покрутила сідницями у стрингах перед камерою.

Читайте також: