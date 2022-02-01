Без білизни: Глое Кардашян позувала топлес

Зірка реаліті пікантним фото прорекламувала джинси свого бренду.

Глое Кардашян опублікувала в Instagram пікантне фото, на якому вона постала топлес. З одягу на красуні були джинси власного бренду Good American. Голі груди вона прикрила руками.

Ідеально рівне укладання та макіяж з акцентом на очах доповнили її сексуальний аутфіт.

Ще Глое похизувалася стильним луком у бежевому костюмі, що обтягує, і високих ботфортах. Позувала зірка реаліті в автомобілі за кермом та біля нього.

Глое Кардашян / Instagram Глої Кардашян

Глое Кардашян / Instagram Глої Кардашян

Вона також продемонструвала образ у обтислій блакитній сукні та пітонових ботильйонах. Поруч стояла сіра сумка.

Глое Кардашян / Instagram Глої Кардашян

Раніше Кардашян приміряла світлу міні-сукню, яка чудово підкреслила її сексуальну фігуру.

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