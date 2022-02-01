Без білизни: Глое Кардашян позувала топлес

Зірка реаліті пікантним фото прорекламувала джинси свого бренду.
Глое Кардашян опублікувала в Instagram пікантне фото, на якому вона постала топлес. З одягу на красуні були джинси власного бренду Good American. Голі груди вона прикрила руками.
Ідеально рівне укладання та макіяж з акцентом на очах доповнили її сексуальний аутфіт.
Ще Глое похизувалася стильним луком у бежевому костюмі, що обтягує, і високих ботфортах. Позувала зірка реаліті в автомобілі за кермом та біля нього.
Вона також продемонструвала образ у обтислій блакитній сукні та пітонових ботильйонах. Поруч стояла сіра сумка.
Раніше Кардашян приміряла світлу міні-сукню, яка чудово підкреслила її сексуальну фігуру.
Читайте також: