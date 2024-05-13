Без білизни і в "голій" сукні: Ешлі Робертс у відвертому образі прийшла на церемонію

Ешлі Робертс стала гостею церемонії нагородження премії BAFTA Television Awards 2024 у Лондоні.

Для такої події знаменитість обрала відвертий аутфіт. На ній була чорна ажурна "гола" сукня, розшита квітковими аплікаціями з леліток, намистин і каміння.

Вбрання мало високу горловину, виріз на животі і боці, а також високий розріз, крізь який вона демонструвала стрункі ноги. Під сукнею була відсутня білизна, що додало її луку пікантності.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Аутфіт Робертс доповнила чорними гостроносими босоніжками з ремінцями, інкрустованими стразами. Ешлі зробила елегантну зачіску, макіяж смокі-айс і манікюр кольору металік. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки у вигляді першої літери її ім'я – А (Ashley).

Нагадаємо, лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна отримала нагороду під час церемонії премії BAFTA. Там вона постала у романтичній сукні від українського бренду.

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