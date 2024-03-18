Без білизни і в "голій" сукні: модель блиснула пікантними місцями на вулицях Лос-Анджелеса

27-річна Брукс Нейдер – смілива дівчина. Вона вийшла в світ у прозорому вбранні, під яке не одягла білизну.
Американська модель Брукс Нейдер потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Вона привернула до себе увагу провокаційним образом.
На Брукс була прозора сукня максі в смужку, під яку вона вирішила не одягати білизну, і чорна шкірянка. Тож дівчина йшла містом і виблискувала своїми пікантними місцями.
Аутфіт Нейдер доповнила чорними босоніжками на шпильках і чорною сумкою.
Манекенниця мала укладання з локонами, ніжний макіяж, білий манікюр і золоті сережки-кільця у вухах.
Нагадаємо, без білизни на премію GLAAD Media Awards у Беверлі-Гіллз прийшла зірка фільмів "Люди Ікс" Александра Шипп.
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