Без білизни і в "голій" сукні: модель блиснула пікантними місцями на вулицях Лос-Анджелеса

27-річна Брукс Нейдер – смілива дівчина. Вона вийшла в світ у прозорому вбранні, під яке не одягла білизну.

Американська модель Брукс Нейдер потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Вона привернула до себе увагу провокаційним образом.

На Брукс була прозора сукня максі в смужку, під яку вона вирішила не одягати білизну, і чорна шкірянка. Тож дівчина йшла містом і виблискувала своїми пікантними місцями.

Брукс Нейдер / Фото: Getty Images

Аутфіт Нейдер доповнила чорними босоніжками на шпильках і чорною сумкою.

Манекенниця мала укладання з локонами, ніжний макіяж, білий манікюр і золоті сережки-кільця у вухах.

Нагадаємо, без білизни на премію GLAAD Media Awards у Беверлі-Гіллз прийшла зірка фільмів "Люди Ікс" Александра Шипп.

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