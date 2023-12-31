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Без білизни і в напівпрозорій мінісукні: британська модель похизувалася спокусливим луком

Без білизни і в напівпрозорій мінісукні: британська модель похизувалася спокусливим луком

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
365
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Без білизни і в напівпрозорій мінісукні: британська модель похизувалася спокусливим луком

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі показала фото з відпочинку біля моря.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – продемонструвала фоловерам в Instagram свій новий спокусливий аутфіт. Позувала вона на відпочинку на тлі моря.

Білявка одягла коротку білу напівпрозору сукню з вирізом на спині. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру і сексуальні форми Арабелли.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Чі розпустила волосся і була практично без макіяжу на обличчі.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі похизувалася сексуальним образом у червоному комплекті, який складався із гарного бюстгальтера, мініспідниці і оперних рукавичок.

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Дата публікації
Перегляди
365
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