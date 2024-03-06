Без білизни і вся в смужках: Талія Сторм у відвертому образі з'явилася на вечірці

25-річна британська співачка обрала для своєї появи сміливий аутфіт.

Талія Сторм стала головною зіркою вечірки Warner Music & Cîroc Vodka BRIT Awards у Лондоні, адже вона з'явилася там у провокаційному образі, чим привернула увагу.

Артистка позувала перед фотокамерами у відвертому кетс'юті без бретельок, який складався із чорних смужок. Під вбранням була відсутня білизна, що додало її аутфіту пікантності.

Талія Сторм / Фото: Getty Images

Сторм взула чорні лаковані босоніжки на високій платформі і підборах. Їй зробили об'ємну зачіску з випущеними спереду пасмами волосся, макіяж із прозорим блиском на губах і червоний манікюр. Лук співачка доповнила чорними окулярами, перлинними сережками, годинником, браслетами і каблучками з камінням.

Нагадаємо, смілива Талія Сторм прийшла на церемонію вручення нагород BRIT Awards 2024 у Лондоні без спідниці і в панчохах.

Читайте також: