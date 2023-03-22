Без білизни і з діркою біля пахви: Кейт Бекінсейл у "голій" сукні оконфузилася на світській церемонії

Кейт Бекінсейл відвідала церемонію нагородження премії Fashion Trust US Awards, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Перед фотокамерами акторка з'явилася у сміливому аутфіті. На ній була прозора обтисла сукня з гострими плечами, прикрашена срібними лелітками і блискітками. Під вбранням була відсутня білизна, тому Кейт мала дуже спокусливий вигляд.

Кейт Бекінсейл / Фото: Associated Press

До речі, Бекінсейл перебуває у чудовій фізичній формі - її фігура струнка і сексуальна.

Кейт Бекінсейл / Фото: Associated Press

І все було б добре, якби не прикрість, яка сталася з Кейт – на її сукні біля пахви були дірки, яких вона не помітила. Вбрання порвалося або під час того, як зірка його одягала, або воно вже таке і було.

Кейт Бекінсейл / Фото: Getty Images

Аутфіт Бекінсейл доповнила хвостом, макіяжем із мідно-коричневими тінями і зеленим манікюром. Взута вона була у срібні босоніжки.

Кейт Бекінсейл / Фото: Associated Press

Шию акторка прикрасила розкішним діамантовим кольє із великим смарагдом, елегантними діамантовими сережками і каблучками з діамантами.

Нагадаємо, британська модель і візажистка Лотті Томлінсон відвідала прем’єру фільму у Лондоні у чорній напівпрозорій сукні, яка чудово підкреслила її сексуальні форми. Під вбранням не було білизни.

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