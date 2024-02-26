Без білизни і з наклейками на повіках: Флоренс П'ю блиснула грудьми на прем'єрі фільму "Дюна"

У Нью-Йорку відбувся прем'єрний показ довгоочікуваного науково-фантастичного фільму від Warner Bros. Pictures – "Дюна: Друга частина". Захід відвідала Флоренс П'ю, яка зіграла у фільмі доньку імператора – принцесу Ірелан Корріно.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Акторка з'явилася на червоній доріжці у сірій плісованій сукні з кутюрної колекції весна-літо 2024 бренду Valentino. Вбрання складалося зі спідниці зі шлейфом і накидки з галтером спереду, під якої був відсутній бюстгальтер, тож Флоренс блиснула своїми оголеними грудьми по боках.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

П'ю зібрала волосся у хвіст, наклеїла на верхні та нижні повіки срібні смужки, що мало оригінальний вигляд, і прикрасила ніс пірсингом-кільцем із камінням.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Аутфіт зірка доповнила діамантовими прикрасами від Ana Khouri і довгим срібним манікюром із декором.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Флоренс також сфотографувалася з колегами по фільму. На світлині позували Аня Тейлор-Джой, Сухейла Якуб, Зендая, Тімоті Шаламе, Дені Вільньов, Остін Батлер, Ребекка Фергюсон і Леа Сейду.

Флоренс П'ю з колегами / Фото: Associated Press

Про фільм:

Головний герой культової стрічки Пол Атрід (Тімоті Шаламе) разом зі своєю коханою Чані (Зендея) та армією фріменів вирушає у міфічну подорож, щоб помститися змовникам, які вбили його родину. На нього чекають випробування та нелегкі шляхи до досягнення цілі.

В український прокат фільм "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.

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