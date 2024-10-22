Без білизни і з наймоднішою сумкою сезону: Розі Гантінгтон-Вайтлі продемонструвала осінній лук

Модель приміряла кашемірове вбрання, ідеальне для осені.
37-річна британська супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Розі Гантінгтон-Вайтлі – похизувалася у своєму Instagram теплим та затишним образом, який можна взяти на замітку.
Модель позувала на фото в кашеміровій сукні, яку вона надягла без бюстгальтера, та довгому кардигану. Свій образ вона доповнила замшевими чорними чоботами на високих підборах та наймоднішою сумкою цього сезону – замшевою Margaux від The Row.
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Акцентом у луку стала довга підвіска з червоним каменем від Tiffany&Co.
Раніше, нагадаємо, красива Розі Гантінгтон-Вайтлі сяяла на івенті. Вона відвідала гала-вечір Academy Museum Gala у музеї Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у Лос-Анджелесі. Модель одягла блискучу бежеву сукню по фігурі зі стразами від бренду Saint Laurent.
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