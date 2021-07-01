Без білизни і з особливим манікюром: Белла Хадід потрапила під приціл папараці в екстравагантному вбранні

Без білизни і з особливим манікюром: Белла Хадід потрапила під приціл папараці в екстравагантному вбранні

Модель не лише взяла участь в модному показі, але і продемонструвала сміливий аутфіт.

Американська супермодель Белла Хадід стала однією з тих знаменитостей, хто прилетів до Франції, щоб взяти участь в новому показі бренду Jacquemus. Модель продефілювала на подіумі, демонструючи новинки з осінньо-зимової колекції бренду.

Після показу дівчина потрапила під приціл папараці на вулиці. На Беллі було дуже відверте вбрання: кофта з довгим рукавом від Jacquemus, яка повністю продемонструвала підтягнутий живіт моделі і ледве прикривала її груди. Також вона одягла широкі штани і доповнила образ теракотовою сумкою, теж від цього французького бренду.

Белла Хадід / Getty Images

Белла Хадід / Getty Images

Також Белла зробила особливий манікюр, річ у тому, що на одному її нігті був намальований райдужний прапор ЛГБТ. Мабуть, таким чином дівчина вирішила підтримати спільноту, адже червень традиційно в США вважається місяцем Pride.

Getty Images

Нагадаємо, що в Парижі Белла вже досить тривалий час і активно відвідує різні модні тусовки. Наприклад, на минулих вихідних дівчина побувала на показі чоловічої колекції Dior. Того дня на захід Хадід теж прийшла без спідньої білизни.

Белла Хадід / Getty Images

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Белла Хадід в об'єктивах папараці (22 фото)

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