Без білизни і з волоссям на інтимному місці: порноакторка у прозорій сукні позувала на червоній доріжці

Гейлі Роуз вирішила привернути до себе увагу на заході епатажним виглядом.

Порноакторка Гейлі Роуз відвідала премію AVN Awards у Лас-Вегасі, яку називають "порно-Оскар". На заході дівчина з'явилася в супроводі свого бойфренда Макса Філса, який також є порноактором.

Дівчина постала на червоній доріжці у провокаційному аутфіті. На ній була довга прозора сукня в сітку ніжно-рожевого відтінку, прикрашена кристалами, під якою була відсутня білизна. На пишних грудях були великі нюдові силіконові наклейки, а на інтимному місці виднілося волосся.

Макс Філс і Гейлі Роуз / Фото: Getty Images

Гейлі сміливо демонструвала фотографам свої спокусливі принади і навіть показала свою п'яту точку. Макс у цей час тримав її за талію.

Гейлі Роуз / Фото: Getty Images

Роуз доповнила лук пластиковими стрипами, сережками-кільцями і французьким манікюром. Ідеально рівна зачіска каре та макіяж із чорними стрілками завершили аутфіт порноакторки.

Філс був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку, чорну краватку й чорні туфлі.

Нагадаємо, порноакторка Queenie Sateen прийшла на "порно-Оскар" із зачіскою у вигляді прутня.

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