Без білизни: італійська акторка блиснула сексуальними грудьми і сідницями на червоній доріжці кінофестивалю

У четвертий день 80-го Венеційського кінофестивалю нашу увагу на червоній доріжці привернула італійська акторка Ніколь Маццокато, яка обрала для заходу провокаційний аутфіт.

Зірка з'явилася перед фотокамерами у коралово-персиковій сукні з перламутровими паєтками і сексуальним декольте. Вбрання мало широкі довгі рукава, прикрашені пір'ям, які імітували шлейф.

Ніколь Маццокато / Фото: Getty Images

Оскільки сукня просвічувалася, то Ніколь виблискувала на публіку оголеними грудьми, бо була без бюстгальтера, та п'ятою точкою у стрингах.

Маццокато зробила зачіску з високим пучком і макіяж із чорними стрілками. У вухах у неї були довгі сережки-ланцюжки, а на пальці – каблучка.

Ніколь Маццокато / Фото: Getty Images

Ніколь була запрошена на прем'єру автобіографічної стрічки "Маестро" про легендарного американського диригента і композитора Леонарда Бернстайна. Режисером фільму виступив Бредлі Купер, який також зіграв головну роль. Він, до речі, не приїхав на кінофестиваль презентувати свій фільм через страйк у Голлівуді

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