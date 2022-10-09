Без білизни: Кім Кардашян у блискучій обтислій сукні сходила на вечірку

Кім Кардашян нещодавно побувала на вечірці. Для цього зірка реаліті обрала ефектний образ, у якому вона влаштувала імпровізовану фотосесію і виклала її в Instagram.

Інфлюенсерка одягла обтислу срібну сукню, яка неймовірно сяяла від світла та від спалахів фотокамер. Вбрання мало шнурівки по боках і в зоні декольте, тому Кім була без спідньої білизни.

Сукня ідеально підкреслила сексуальну фігуру Кардашян і її спокусливе декольте.

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Гламурний аутфіт зірка реаліті доповнила такою ж блискучою мініатюрною сумочкою, діамантовим кольє і довгими сережками.

Кім зробила елегантну зачіску і вечірній макіяж із шоколадною помадою. Вона мала неперевершений вигляд.

Нагадаємо, раніше Кардашян вийшла у світ в образі у стилі Мерилін Монро. Кім одягла білу коротку "плюшеву" сукню з накидкою від Dolce & Gabbana і доповнила вбрання білими мюлями з такої самої пухнастої тканини.

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