Без білизни: Masha Fokina у спокусливому образі представила кліп на новий трек

Без білизни: Masha Fokina у спокусливому образі представила кліп на новий трек

Українська співачка продемонструвала у кліпі два ефектних лука.

Masha Fokina презентувала новий сингл та відео на нього під назвою "Непокорная".

За словами артистки, ця пісня є дуже глибокою. Тема, яка піднімається у кліпі, близька кожному, хто колись кохав.

У відеороботі показана історія про стосунки, які не відпускають, про перше кохання та емоції, які залишаються на все життя.

У відео співачка з'являється в ефектних образах: у кремовій сукні із запахом та пікантним декольте, під якою немає бюстгальтера, а також у чорному боді та чорному тренчі. Маша має дуже спокусливий вигляд.

Masha Fokina/Прес-служба

Режисером кліпу виступив американець Phil Lee.

Нагадаємо, зараз артистка записує новий ЄР альбом. А на початку цього року вона потішила шанувальників кліпом "Принимаю я".

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