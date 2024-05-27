Без білизни: "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях вийшла на червону доріжку в Каннах у сміливому образі

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" та учасниця реалітішоу "Холостяк-10" – Анна Неплях – цьогоріч відвідала Каннський кінофестиваль.

На червоній доріжці дівчина з'явилася у провокаційному образі. На ній була відверта коричнева асиметрична сукня, яка оголювала її плече, зону декольте, живіт і стегно аж до пупка. Під вбранням не було білизни, що додало її луку пікантності.

Анна Неплях / Фото: Getty Images

Аутфіт Анна доповнила бежевими лакованими босоніжками на шпильках, темно-коричневим клатчем із плетінням, лаконічними сережками, золотим широким браслетом і каблучками.

Неплях зробила укладання з мокрим ефектом, насичений макіяж очей і французький манікюр.

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