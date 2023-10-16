Без білизни: модель Playboy у прозорому кетс'юті продемонструвала сексуальну фігуру на івенті

Американська модель Playboy – Кіндлі Маєрс – відвідала у Західному Голлівуді вечірку Babes In Toyland PINK, присвячену місяцю боротьби з раком молочної залози.

На рожевій доріжці красуня з'явилася у сміливому образі. На ній був рожевий прозорий кетс'ют від бренду Thickby Robyn, прикрашений квітковими аплікаціями з камінням і стразами. Вбрання мало відвертий виріз аж за пупок і відкриту спину.

Кіндлі Маєрс / Фото: Getty Images

У цьому кетс'юті Маєрс продемонструвала струнку фігуру і сексуальний пишний бюст.

Аутфіт Кіндлі доповнила прозорими туфлями з блискучими ремінцями і бантиками з камінням, а також гламурною блискучою сумкою.

Своє біляве волосся модель уклала у локони і зробила макіяж із пишними віями і рожевими тінями. На руці у неї були золоті браслети з камінням.

Нагадаємо, а зірка соцмереж Даніель Ніколь Санчес прийшла на цю вечірку оголеною.

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