Без білизни: модель у шовковій сукні з глибоким декольте спокусливо позувала на пляжі

Що б Арабелла Чі не одягла, вона у всьому має сексуальний вигляд.

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – потішила фоловерів в Instagram новим відео зі знімань.

На ньому красуня постала у білій шовковій сукні максі, під якою не було білизни. Вбрання мало відверте декольте та оголену спину.

Арабелла спокусливо позувала на пляжі, демонструючи свій сексуальний вигляд.

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі релаксувала на пляжі на шезлонгу у мініатюрному бікіні на шнурівках, яке ледве прикривало її інтимні місця.

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