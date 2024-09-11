Без білизни на кінофестивалі: зірка фільму "Флеш" у "голій" сукні блиснула сосками з пірсингом

Зірка супергеройського фільму "Флеш", американська акторка Саша Калле побувала на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Вона відвідала прем’єру фільму "On Swift Horses", у якому зіграла.

На червоній доріжці зірка продемонструвала провокаційний образ у трендовому шоколадному кольорі. Вона була одягнена у прозору сукню з драпуванням, під якою не було бюстгальтера. Тож Саша виблискувала перед присутніми своїми оголеними грудьми з пірсингом у сосках.

Саша Калле / Фото: Getty Images

На Кале був також тонкий шкіряний ремінець на талії, капронові колготи і лаковані босоніжки на шпильках.

Їй зробили стильну скуйовджену зачіску, макіяж смокі-айс і чорний манікюр. Лаконічні прикраси завершили аутфіт Саші.

Нагадаємо, Кая Гербер на кінофестивалі у Торонто позувала у вінтажній чорній сукні максі від бренду Donna Karan New York з глибоким декольте до пупка, під яким не було бюстгальтера.

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