Без білизни на відпочинку: Арабелла Чі продемонструвала спокусливий образ у відвертій мінісукні

Модель у провокаційному вбранні вийшла на вечірню прогулянку.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – потішила фоловерів в Instagram вечірнім відео з відпустки.
На ньому красуня постала у пікантному аутфіті. На Чі була біла мінісукня в сітку, прикрашена перлами, від бренду Fashion Nova. Під вбранням не було білизни.
Волосся Арабелла зібрала у хвіст, зробила ніжний макіяж і завершила лук золотими прикрасами.
Вона спокусливо позувала на шезлонгу-ліжку просто неба.
"Ночі в Сен-Тропе", – підписала модель відео.
Нагадаємо, Арабелла Чі раніше у стильному чорному купальнику продемонструвала струнку фігуру і гарну засмагу.
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