Без білизни на відпочинку: Арабелла Чі продемонструвала спокусливий образ у відвертій мінісукні

Модель у провокаційному вбранні вийшла на вечірню прогулянку.

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – потішила фоловерів в Instagram вечірнім відео з відпустки.

На ньому красуня постала у пікантному аутфіті. На Чі була біла мінісукня в сітку, прикрашена перлами, від бренду Fashion Nova. Під вбранням не було білизни.

Волосся Арабелла зібрала у хвіст, зробила ніжний макіяж і завершила лук золотими прикрасами.

Вона спокусливо позувала на шезлонгу-ліжку просто неба.

"Ночі в Сен-Тропе", – підписала модель відео.

Нагадаємо, Арабелла Чі раніше у стильному чорному купальнику продемонструвала струнку фігуру і гарну засмагу.

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