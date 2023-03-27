Без білизни на вулиці: американська модель в екстремально короткій сукні продемонструвала сексуальний бюст

Знамениті красуні, які хочуть опинитися в центрі уваги папараці й публіки, ніколи не одягають білизну. Цього правила дотримується і американська модель Тетяна Елізабет Прайс.

Дівчина вийшла на вулиці Лос-Анджелеса в екстремально короткій асиметричній сукні сіро-блакитного кольору, під якою був відсутній бюстгальтер. Крізь тонку тканину вбрання, яке щільно облягало її форми, від спалаху фотокамери Тетяна блиснула сексуальними грудьми.

Тетяна Елізабет Прайс / Фото: Getty Images

Прайс доповнила лук шкіряним тренчем, чорно-білою сумкою з принтом "зебра" і босоніжками на шпильках.

Елізабет зібрала волосся у хвіст, випустивши одне пасмо, зробила макіяж із чорними стрілками, прикрасила вуха срібними сережками-кільцями, а шию – кулоном на ланцюжку.

Нагадаємо, модель Playboy Алана Паолуччі вийшла на вулиці Лос-Анджелеса в короткій сукні з дуже відвертим фігурним декольте, під яким не було бюстгальтера.

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