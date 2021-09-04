Без білизни: неймовірна Дакота Джонсон у прозорій сукні пройшлася червоною доріжкою

Без білизни: неймовірна Дакота Джонсон у прозорій сукні пройшлася червоною доріжкою

Акторка викликала фурор розкішним вбранням на кінофестивалі у Венеції.

Венеційський кінофестиваль у розпалі і ми продовжуємо розглядаючи найефектніші образи зіркових красунь на червоній доріжці.

Цього разу нашу увагу привернула Дакота Джонсон, яка викликала фурор своїм розкішним аутфітом. Перед камерами зірка з'явилася у прозорій сукні Gucci, яку Модний дім пошив спеціально для неї.

Дакота Джонсон / Associated Press

Вбрання, яке чудово сяяло у променях софітів, було повністю розшите срібною торочкою зі стразів і каміння у вигляді крапель.

Дакота Джонсон / Associated Press

Під сукнею, звичайно ж, у Дакоти не було бюстгальтера і її оголені груди прикривали стрази і камені — це мало спокусливий вигляд.

Дакота Джонсон / Associated Press

Акторці злегка накрутили локони і зробили насичений макіяж очей.

Дакота Джонсон / Associated Press

На червону доріжку з Джонсон вийшов також креативний директор Gucci — Алессандро Мікеле.

Алессандро Мікеле і Дакота Джонсон / Associated Press

Раніше Дакота відвідала фотокол фільму The Lost Daughter. Це картина про непрості стосунки матерів і доньок.

Актриса з'явилася у чорному костюмі від Gucci, під яким на ній був чорний кроптоп.

Дакота Джонсон / Associated Press

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