Без білизни: провокаційна Демі Роуз блиснула пишним бюстом

26-річна модель у повсякденному житті не носить бюстгальтер, тому всі її світлини виходять дуже гарячими.

Демі Роуз влаштувала вдома на ліжку невеликий фотосет. Дівчина була одягнена у трикотажні бежеві труси з високою посадкою і молочну вкорочену кофту на зав'язках. Під кофтою не було бюстгальтера, тому красуня демонструвала на камеру пишні оголені груди.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Волосся її було злегка накручене і розпущені, а на обличчі був максимально природний макіяж.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

"Затишна королева", — лаконічно підписала фото модель.

Раніше Роуз показалася без спідньої білизни. Вона позувала, сидячи на стільці у чорних трусах і бордовому бомбері, виблискуючи пишними грудьми.

У нашій галереї можна подивитися на інші відверті світлини Демі.

Відверті образи Демі Роуз (36 фото)

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