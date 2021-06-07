Без білизни: провокаційна Демі Роуз блиснула пишним бюстом

26-річна модель у повсякденному житті не носить бюстгальтер, тому всі її світлини виходять дуже гарячими.
Демі Роуз влаштувала вдома на ліжку невеликий фотосет. Дівчина була одягнена у трикотажні бежеві труси з високою посадкою і молочну вкорочену кофту на зав'язках. Під кофтою не було бюстгальтера, тому красуня демонструвала на камеру пишні оголені груди.
Волосся її було злегка накручене і розпущені, а на обличчі був максимально природний макіяж.
"Затишна королева", — лаконічно підписала фото модель.
Раніше Роуз показалася без спідньої білизни. Вона позувала, сидячи на стільці у чорних трусах і бордовому бомбері, виблискуючи пишними грудьми.
У нашій галереї можна подивитися на інші відверті світлини Демі.