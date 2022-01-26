Без білизни: провокаційна Демі Роуз похизувалася пишними сідницями

Британська "Кім Кардашян" показала пікантну фотосесію з Ібіци.

Демі Роуз ніколи не соромилася публікувати в Instagram свої відверті знімки. Фотоблог моделі складається з провокаційного контенту, який так і притягує фоловерів з усього світу, особливо чоловіків.

Демі потішила шанувальників новими кадрами з пікантної фотосесії на пляжі на тлі круч, у якій вона постала без спідньої білизни. На моделі була чорна довга прозора сукня, в якій вона сяяла на камеру своїми принадами.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Спочатку Демі похизувалася пишними сідницями з різних ракурсів.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Потім вона показала свої форми спереду. Вийшло грайливо, загадково та сексуально.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Роуз також продемонструвала новий колір волосся. Вона зробила хвилясте укладання, прикрасивши його делікатним тонким віночком. На обличчі був ніжний макіяж.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

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