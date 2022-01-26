Без білизни: провокаційна Демі Роуз похизувалася пишними сідницями

Британська "Кім Кардашян" показала пікантну фотосесію з Ібіци.
Демі Роуз ніколи не соромилася публікувати в Instagram свої відверті знімки. Фотоблог моделі складається з провокаційного контенту, який так і притягує фоловерів з усього світу, особливо чоловіків.
Демі потішила шанувальників новими кадрами з пікантної фотосесії на пляжі на тлі круч, у якій вона постала без спідньої білизни. На моделі була чорна довга прозора сукня, в якій вона сяяла на камеру своїми принадами.
Спочатку Демі похизувалася пишними сідницями з різних ракурсів.
Потім вона показала свої форми спереду. Вийшло грайливо, загадково та сексуально.
Роуз також продемонструвала новий колір волосся. Вона зробила хвилясте укладання, прикрасивши його делікатним тонким віночком. На обличчі був ніжний макіяж.
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