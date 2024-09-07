Без білизни: розкішна Дженніфер Лопес відвертим образом викликала фурор на кінофестивалі

Це перший вихід попзірки після того, як вона подала заяву на розлучення з Беном Аффлеком.

Дженніфер Лопес відвідала прем'єру фільму "Нестримний" (Unstoppable), яка відбулася у межах Міжнародному кінофестивалі у Торонто. У ньому зірка зіграла одну з головних ролей, а спродюсував стрічку її екскоханий – Бен Аффлек, якого на події не було.

На червоній доріжці Джен викликала справжній фурор своїм відвертим та ефектним аутфітом. Співачка була одягнена у розкішну срібну сукню з осінньої кутюрної колекції 2024 бренду Tamara Ralph.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Вбрання складалося із дзеркальних деталей, наче з дискокулі, і чорних оксамитових стрічок-бантів, зав'язаних по боках і на плечах, які додавали її образу романтичності і кокетливості.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Під вбранням не було білизни і це мало дуже спокусливий вигляд. Красуня впевнено позувала перед фотографами, демонструючи свою струнку фігуру і сексуальні форми.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Вбрання артистки користувачі у Мережі назвали "сукнею помсти" колишньому коханому.

Свій лук Лопес доповнила босоніжками кольору металік із камінням, на високих платформах і підборах та срібним клатчем-футляром.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Дженніфер розпустила волосся, зробила макіяж із акцентом на очах і нюдовий манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки, а на руках каблучки від Hassanzadeh.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Дженніфер Лопес подала на розлучення з Беном Аффлеком наприкінці серпня цьогоріч.

У 2002 році пара заручилася, але згодом розірвала заручини. І майже через 20 років Лопес та Аффлек відновили стосунки й у 2022 році одружилися. Під час весілля артистка змінила аж три сукні.

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