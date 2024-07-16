Без білизни: сексуальна Демі Роуз показала свої відверті фото

Британська "Кім Кардашян" позувала перед фотокамерою топлес.
Демі Роуз обожнює ділитися з фоловерами своїми відвертими світлинами, яких у неї є безліч.
Щоразу, як модель їде на відпочинок, вона влаштовує там кілька провокаційних фотосетів. Ось і цього разу під час відпустки на Ібіці Роуз позувала перед фотокамерою у сексуальному аутфіті.
Спочатку Демі постала топлес. Пишні груди вона прикривала рукою. На стегнах вона зав'язала коротке червоне напівпрозоре парео з вишивкою, блискітками і монетками.
Потім модель приспустила парео і похизувалася оголеними пишними сідницями.
Вона зробила укладання з локонами і макіяж із акцентом на очах.
"Знайшла милу печеру і тепер вона моя", – підписала знімки Роуз.
Нагадаємо, раніше Демі Роуз у мереживному купальнику з квітами продемонструвала пишні груди.
Читайте також:
- Без бюстгальтера: Демі Роуз у відвертому образі позувала на камеру
- У перламутровому бюстгальтері і прозорій спідниці: Демі Роуз продемонструвала спокусливий образ
- У корсетному топі і мініспідниці: Демі Роуз похизувалася пишним бюстом у метро