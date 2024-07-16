Без білизни: сексуальна Демі Роуз показала свої відверті фото

Демі Роуз обожнює ділитися з фоловерами своїми відвертими світлинами, яких у неї є безліч.

Щоразу, як модель їде на відпочинок, вона влаштовує там кілька провокаційних фотосетів. Ось і цього разу під час відпустки на Ібіці Роуз позувала перед фотокамерою у сексуальному аутфіті.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Спочатку Демі постала топлес. Пишні груди вона прикривала рукою. На стегнах вона зав'язала коротке червоне напівпрозоре парео з вишивкою, блискітками і монетками.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Потім модель приспустила парео і похизувалася оголеними пишними сідницями.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Вона зробила укладання з локонами і макіяж із акцентом на очах.

"Знайшла милу печеру і тепер вона моя", – підписала знімки Роуз.

Нагадаємо, раніше Демі Роуз у мереживному купальнику з квітами продемонструвала пишні груди.

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