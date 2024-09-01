Без білизни: Сідні Свіні прийшла на івент у вечірній сукні з прозорим верхом

26-річна акторка у чорному вбранні з пікантним акцент сяяла на вечері від Armani Beauty.

Сідні Свіні стала гостею вечері Armani Beauty, яка відбулася у межах 81-го Венеційського кінофестивалю.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

На заході вона з'явилася у вечірній чорній сукні максі, яка складалася з плісованої спідниці з невеликим шлейфом, об'ємної баски і прозорого топу. Верх був розшитий чорними квітковими аплікаціями з паєток, бісеру і каміння, які і прикривали її оголені груди, адже вона була без бюстгальтера.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Свіні зробила укладання з локонами і макіяж із нюдовим блиском на губах. У вухах у неї були діамантові сережки, а на руках – годинник і каблучки з діамантами.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Сідні Свіні потрапила під приціл папараці у гламурних текстурних трусах, білій сорочці та жакеті оверсайз від Brunello Cucinelli з колекції весна-літо 2024 року.

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