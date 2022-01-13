Без білизни: смілива Демі Роуз блиснула оголеними пишними грудьми на камеру

Без білизни: смілива Демі Роуз блиснула оголеними пишними грудьми на камеру

Британська "Кім Кардашян" продовжує розбурхувати уяву підписників своїми сексуальними знімками.

Демі Роуз після деякого затишшя нарешті потішила фоловерів своїми новими пікантними світлинами в Instagram.

Модель знялася у гарячій фотосесії на терасі з виглядом на басейн на Ібіці.

Позувала красуня, лежачи на підлозі, у рожевому шифоновому халаті з пір'ям. Під ним, звичайно ж, була відсутня спідня білизна. Демі блиснула на камеру своїми пишними та сексуальними грудьми, а потім – і стегном.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

До халату вона взула світлі мюлі з пір'ям на шпильках.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

"Трава не зеленіша на іншому боці. Зелене там, де ти його поливаєш", — підписала знімки модель.

Раніше Роуз влаштувала фотосет із ретро-телефоном. У кадр до неї вліз милий кіт.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

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