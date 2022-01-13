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Без білизни: смілива Демі Роуз блиснула оголеними пишними грудьми на камеру

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Без білизни: смілива Демі Роуз блиснула оголеними пишними грудьми на камеру

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Британська "Кім Кардашян" продовжує розбурхувати уяву підписників своїми сексуальними знімками.

Демі Роуз після деякого затишшя нарешті потішила фоловерів своїми новими пікантними світлинами в Instagram.

Модель знялася у гарячій фотосесії на терасі з виглядом на басейн на Ібіці.

Позувала красуня, лежачи на підлозі, у рожевому шифоновому халаті з пір'ям. Під ним, звичайно ж, була відсутня спідня білизна. Демі блиснула на камеру своїми пишними та сексуальними грудьми, а потім – і стегном.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

До халату вона взула світлі мюлі з пір'ям на шпильках.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

"Трава не зеленіша на іншому боці. Зелене там, де ти його поливаєш", — підписала знімки модель.

Раніше Роуз влаштувала фотосет із ретро-телефоном. У кадр до неї вліз милий кіт.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

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