Без білизни: смілива Демі Роуз похизувалася великими і сексуальними грудьми

Демі Роуз опублікувала пікантні знімки з нової фотосесії, яку вона влаштувала під час відпочинку на морі.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Модель, як завжди, мала провокаційний і спокусливий вигляд. На ній не було білизни. Демі одягла лише бежеву сорочку з вишивкою, яку спустила з плечей.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Красуня похизувалася на камеру пишними і сексуальними грудьми.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

У Роуз було скуйовджене волосся, яке розвівав вітер. Її лук доповнювали ніжний макіяж із чорними стрілками, золотий ланцюжок-чокер із підвіскою на шиї і каблучка.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

"Ранкова роса…" – підписала вона фото.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, раніше Демі Роуз продемонструвала аутфіт в обтислій сукні з пишним декольте, в якому сходила на вечірку.

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