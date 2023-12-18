Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Без білизни: смілива Демі Роуз похизувалася великими і сексуальними грудьми

Без білизни: смілива Демі Роуз похизувалася великими і сексуальними грудьми

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
589
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Без білизни: смілива Демі Роуз похизувалася великими і сексуальними грудьми

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Британська "Кім Кардашян" потішила підписників порцією гарячих світлин.

Демі Роуз опублікувала пікантні знімки з нової фотосесії, яку вона влаштувала під час відпочинку на морі.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Модель, як завжди, мала провокаційний і спокусливий вигляд. На ній не було білизни. Демі одягла лише бежеву сорочку з вишивкою, яку спустила з плечей.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Красуня похизувалася на камеру пишними і сексуальними грудьми.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

У Роуз було скуйовджене волосся, яке розвівав вітер. Її лук доповнювали ніжний макіяж із чорними стрілками, золотий ланцюжок-чокер із підвіскою на шиї і каблучка.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

"Ранкова роса…" – підписала вона фото.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, раніше Демі Роуз продемонструвала аутфіт в обтислій сукні з пишним декольте, в якому сходила на вечірку. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
589
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація