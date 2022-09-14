Без білизни: смілива Демі Роуз у прозорій сукні показала пікантні місця

Британська "Кім Кардашян" не соромиться позувати перед камерою без спіднього.

Демі Роуз знялася у новій відвертій фотосесії і показала в Instagram, що з цього вийшло.

Модель постала перед об'єктивом фотокамери у прозорій сукні з блискучою флористичною вишивкою. Під вбранням була відсутня білизна, тому Демі прикривала один соски руками.

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Роуз похизувалася і пишними сідницями, якими дуже пишається.

Її аутфіт був і сексуальним, і ніжним водночас. Хвилясте волосся вона уклала на один бік, зробила макіяж з акцентом на пишних віях і завершила лук молочним манікюром.

"Притягуйте те, чого очікуєте, відображайте те, чого прагнете, станьте тим, кого поважаєте, віддзеркалюйте те, чим захоплюєтеся", - підписала вона світлини.

А минулого разу Демі похизувалася пишним бюстом із сердечками на сосках.

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