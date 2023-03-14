Без білизни: смілива Демі Роуз з оголеними сідницями позувала на камеру

Демі Роуз опублікувала в Instagram знімки із нової пікантної фотосесії біля сходів. Перед фотокамерою дівчина постала у відвертому аутфіті. На ній не було білизни.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Із одягу на Демі була лише лілово-фіолетово накидка, яка кріпилася на шиї та імітувала сукню.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Ззаду Роуз була оголеною. Вона продемонструвала на камеру свої широкі стегна і частину сексуальних сідниць.

Образ красуня доповнила об'ємною елегантною зачіскою, макіяжем із акцентом на очах і фіолетовими довгими сережками. Взута вона була у фіолетові босоніжки на шпильках.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, минулого разу Демі Роуз у бронзовому купальнику похизувалася пишними спокусливими формами.

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