Без білизни: смілива модель Playboy у прозорій сукні похизувалася великими грудьми

Американська модель Playboy і зірка OnlyFans Елізабет Марі Шевальє опублікувала в Instagram відвертий знімок.

Красуня позувала на терасі з виглядом на море у прозорій бірюзовій сукні максі, розшитій стразами. Під вбранням не було білизни, тож Ліз виблискувала на камеру своїми пишними і сексуальними грудьми.

Елізабет Марі Шевальє/Instagram

Шевальє розпустила волосся, зробила насичений макіяж із нарощеними віями иа довгий молочний манікюр. У вухах у неї були салатові довгі сережки, а взута вона була у салатові мюлі на зручних підборах.

Нагадаємо, раніше Елізабет Марі Шевальє папараці заскочили на пляжі. Модель Playboy у чорному купальнику похизувалася сексуальними формами.

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